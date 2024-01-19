Tepki gelince kayıplara karıştı: Başörtülü yaşlı kadını darp eden CHP'li Hasan Akkuş sosyal medya hesaplarını kapattı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet skandalıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Bu süreçte, belediye önünde yaşanan gerginlikte CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un başörtülü bir kadına saldırdığı anlar kameralara yansıdı.
Görüntülerde, Akkuş'un kadının boğazını sıktığı ve küfrettiği görülüyor.
Toplumun genelinde başörtüsü ve kıyafet özgürlüğü konusunda ayrışma yaşanmadığı bir dönemde, CHP yöneticilerinden Hasan Akkuş'un başörtülü bir kadına saldırısı kamuoyunda büyük tepki çekti. Bu olay, CHP içindeki bazı yöneticilerin bilinçaltındaki başörtüsü düşmanlığının bir yansıması olarak değerlendirildi. Sosyal medyada olaya yönelik yoğun tepkilerin yanı sıra, Akkuş'un bu çirkin saldırısı da geniş çapta kınandı.
Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
Akkuş, son çare olarak tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.
Hesaplarını kapatan Akkuş'un iş ilişkilerine ilişkin detaylar ise ortaya çıkmaya devam ediyor.