|
Gündem

Tepki gelince kayıplara karıştı: Başörtülü yaşlı kadını darp eden CHP'li Hasan Akkuş sosyal medya hesaplarını kapattı

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un, başörtülü bir kadına yönelik saldırısı büyük tepki çekmişti. Gelen tepkiler üzerine Akkuş, sosyal medya platformlarından çekildi.

12:46 - 19/01/2024 Cuma
Diğer
Başörtülü kadına saldırısı nedeniyle tepki çeken CHP'li Hasan Akkuş, sosyal medya hesaplarını kapattı.
Başörtülü kadına saldırısı nedeniyle tepki çeken CHP'li Hasan Akkuş, sosyal medya hesaplarını kapattı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet skandalıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Bu süreçte, belediye önünde yaşanan gerginlikte CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un başörtülü bir kadına saldırdığı anlar kameralara yansıdı.


Görüntülerde, Akkuş'un kadının boğazını sıktığı ve küfrettiği görülüyor.



CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş yaşlı kadının önce boğazını sıktı sonra küfür etti: “Sana ne ulan or...!”
CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş yaşlı kadının önce boğazını sıktı sonra küfür etti: “Sana ne ulan or...!”

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, belediyede rüşvet operasyonunun gerçekleştiği dakikalarda yaşlı bir kadına saldırdı. Kalabalık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışan kadına öfkelenen Akkuş, kadının önce boğazını sıktı ardından da küfür etti. Olaya tanık olan gazetecinin; ‘Yapma, dur’ sözleri ile saldırgan Akkuş’u durdurmaya çalıştığı sırada, CHP’lilerin darbedilen kadının değil Akkuş’un yanında olması dikkat çekti. O anlarda bazı kişilerin de kameraları kapatmaya çalışarak, "Çekmeyin" dediği görüldü. CHP’li Hasan Akkuş’un Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün bir numaralı adamı olduğu öne sürülürken, Akkuş’un Büyükçekmece Belediyesi’nde 1994 yılından 2016’ya kadar Özel Kalem Müdürlüğü yaptığı, 2016’dan bugüne ise Siyasi ve Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenildi. Akkuş'un, 2020 yılında İBB’de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü’nde yer aldığı ve kendisini söz konusu göreve getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, “Dileğim; beni bu göreve getirenlere layık olmak, bana inanıp güvenen Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na mahçup olmamaktır. Başaracağım; çünkü omuzlarımdaki sorumluluğun farkındayım. Başaracağım; çünkü Ekrem İmamoğlu başkanımızın başarısında bir nebzede olsa katkım olsun istiyorum” sözleri ile teşekkür ettiği görüldü.



Toplumun genelinde başörtüsü ve kıyafet özgürlüğü konusunda ayrışma yaşanmadığı bir dönemde, CHP yöneticilerinden Hasan Akkuş'un başörtülü bir kadına saldırısı kamuoyunda büyük tepki çekti. Bu olay, CHP içindeki bazı yöneticilerin bilinçaltındaki başörtüsü düşmanlığının bir yansıması olarak değerlendirildi. Sosyal medyada olaya yönelik yoğun tepkilerin yanı sıra, Akkuş'un bu çirkin saldırısı da geniş çapta kınandı.



Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı


Akkuş, son çare olarak tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.


Hesaplarını kapatan Akkuş'un iş ilişkilerine ilişkin detaylar ise ortaya çıkmaya devam ediyor.


#CHP
#Büyükçekmece
#belediye
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasa maddeleri 1'den 80'e maddeler sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi, taşerona kadro...