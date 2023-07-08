Tepkiler sonrası 'danışmanlık' görevinden alınan Ulukuş'tan zehir zemberek sözler: Kritik hata yapıp Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvendim

CHP'nin Gökşen Anıl Ulukuş'un atama kararını yalanlamasının ardından Ulukuş'tan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin kurucusu Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atamıştı.
Kılıçdaroğlu'nun bu kararı parti içinde krize neden olurken CHP tarafından yapılan açıklamada, Ulukuş'un Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
CHP'nin Gökşen Anıl Ulukuş'un atama kararını yalanlamasının ardından Ulukuş'tan zehir zemberek açıklamalar geldi.