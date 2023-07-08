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Tepkiler sonrası 'danışmanlık' görevinden alınan Ulukuş'tan zehir zemberek sözler: Kritik hata yapıp Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvendim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atamasının parti içinde krize neden olmasının ardından CHP bu haberi yalanladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı. "Sezgin Tanrıkulu size baskı yapınca mı benim danışman olmadığımı söyleme ihtiyacı hissettiniz?" diyen Ulukuş, "4 Temmuz’dan, 7 Temmuz’a kadar ne beklediniz? KRT sizin değil mi? Niye 5 Temmuz’daki KRT yayınına müdahale etmediniz? Çok kritik bir hata yapmışım. Tekrar yazılı bir evrak yazın demek yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözüne güvenmişim." ifadelerini kullandı.

12:11 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP'nin Gökşen Anıl Ulukuş'un atama kararını yalanlamasının ardından Ulukuş'tan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler.

CHP'nin Gökşen Anıl Ulukuş'un atama kararını yalanlamasının ardından Ulukuş'tan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin kurucusu Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu kararı parti içinde krize neden olurken CHP tarafından yapılan açıklamada, Ulukuş'un Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

CHP'nin Gökşen Anıl Ulukuş'un atama kararını yalanlamasının ardından Ulukuş'tan zehir zemberek açıklamalar geldi.


'4 Temmuz'da konuştuk bana söyleseydiniz'

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nu topa tutan Ulukuş,
"Biraz önce Sözcü TV’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Gençlik Kolları Genel Başkanı’na 'Bu atama danışmanların tasfiyesinden önceydi.' dediği söylendi. Bundan sonra bir şey söylemek istemiyordum ama kendimi yalancıya çıkartamam kusura bakmayın. Sizin üçte biriniz yaşındayım ve siyasetiniz yüzünden geleceğimi ipotek altına aldırtmam. 4 Temmuz’da ben tweet ile duyuru yaptıktan sonra gece telefonda konuşmadık mı? Ben orada sizden KRT yayını ile ilgili izin istediğimde bana orada Sezgin Tanrıkulu ilgili attığım tweetim hakkında soru gelebileceğini söyleyip, kimseyi kırmamamı istemediniz mi? Madem o konuşmamızda söyleseydiniz artık danışman değilsin diye."
dedi.

'Kritik hata yapıp Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvendim'


"Sezgin Tanrıkulu size baskı yapınca mı benim danışman olmadığımı söyleme ihtiyacı hissettiniz?" ifadelerini kullanan Ulukuş,
"4 Temmuz’dan, 7 Temmuz’a kadar ne beklediniz? KRT sizin değil mi? Niye 5 Temmuz’daki KRT yayınına müdahale etmediniz? Çok kritik bir hata yapmışım. Tekrar yazılı bir evrak yazın demek yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözüne güvenmişim. Sizin için uyku uyumadan mücadele ettim ben. Çabuk unutmuşsunuz."
açıklamasında bulundu.

CHP Gökşen Anıl Ulukuş'un Kılıçdaroğlu'na 'danışman' olarak atandığına dair haberleri yalanladı
CHP Gökşen Anıl Ulukuş'un Kılıçdaroğlu'na 'danışman' olarak atandığına dair haberleri yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak ataması parti içinde krize neden olurken CHP'den yeni bir açıklama geldi. CHP tarafından yapılan açıklamada Ulukuş'un danışman olarak görevlendirildiği yalanlanarak söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. CHP'nin bu açıklamasına tepki gösteren Ulukuş ise Kılıçdaroğlu'na danışmanları görevden alması sonrası defalarca "Ben hâlâ danışman mıyım?" diye sorduğunu ve "Sen devam et." cevabını aldığını söyledi. Ulukuş, "Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var. 'Gerçeği yansıtmıyor' şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP’ye yakışmıyor." dedi.



#Gökşen Anıl Ulukuş
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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