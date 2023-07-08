Tepkiler sonrası 'danışmanlık' görevinden alınan Ulukuş'tan zehir zemberek sözler: Kritik hata yapıp Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvendim

"Biraz önce Sözcü TV’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Gençlik Kolları Genel Başkanı’na 'Bu atama danışmanların tasfiyesinden önceydi.' dediği söylendi. Bundan sonra bir şey söylemek istemiyordum ama kendimi yalancıya çıkartamam kusura bakmayın. Sizin üçte biriniz yaşındayım ve siyasetiniz yüzünden geleceğimi ipotek altına aldırtmam. 4 Temmuz’da ben tweet ile duyuru yaptıktan sonra gece telefonda konuşmadık mı? Ben orada sizden KRT yayını ile ilgili izin istediğimde bana orada Sezgin Tanrıkulu ilgili attığım tweetim hakkında soru gelebileceğini söyleyip, kimseyi kırmamamı istemediniz mi? Madem o konuşmamızda söyleseydiniz artık danışman değilsin diye."