Teravih namazı kıldırırken kalp krizi geçiren imam kurtarılamadı

13:1723/02/2026, الإثنين
DHA
Namaz kıldırdığı esnada fenalaşan, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya, kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da teravih namazı kıldırdığı sırada yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen imam Mehmet Nurullah Kaya, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükalanlı Camisi'nde meydana geldi. Cami imamı Mehmet Nurullah Kaya, teravih namazı kıldırdığı sırada aniden fenalaşarak yere düştü. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya, kurtarılamadı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da imam Kaya için mesaj yayımlayarak "Karaköprü İlçemize bağlı Büyükalanlı Mahallesi Camii’nde dün akşam teravih namazı esnasında rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden İmam Hatip Nurullah Kaya Hocamıza Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve cemaatine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun" dedi.



