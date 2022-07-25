​Tercihin değişmeyen dinamikleri ve doğru üniversite seçimi

Can, tercih dönemi ile ilgili şu önemli açıklamalarda bulundu:

“Açıklanan sonuçlara göre adayların aldıkları puanlar adayları sevindirse de başarı sıralamaları bekledikleri gibi gelmedi. Bu yıl soruların çoğunun geçen yıla göre kolay olması ortalamanın artmasına neden oldu. Ayrıca baraj puanlarının kaldırılması, TYT sınavının süresinin uzatılması, rekor sayıda adayın sınava başvurması ve önceki yıllara göre matematik testinin kolaylığı sıralamayı ve yığılmayı etkileyen sebepler arasında gösterilebilir. Fakat tercihlerin önemli dinamiklerinden biri olan puana göre değil başarı sıralamasına göre tercih yapılmasının bu yıl da altı çizilmeli ve kontenjan sayılarındaki değişimler dikkate alarak tercih yapılmalı. Özellikle tercih sürecinde dikkatlerin çekileceği en önemli nokta üniversitelere girişten çok, üniversitelerin sağladığı kaliteli eğitim ve mesleki yeterliliği ölçmek adına yapılan çalışmaların neler olduğudur.

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Adaylar tercih listelerini oluştururken ilk olarak elde ettikleri puan ve başarı sıralamasından bağımsız ilgi, yetenek, kişilik özellikleri ve değerleri ile uyumlu olan tüm yıl boyunca hayal ettikleri, hedefledikleri bölümleri belirlemelidirler. Tercihlerde önemli olan istek sırasıdır. Tercih listesinde bulunan bir bölüme yerleştiğinde öğrenci mutlu olmalıdır. Öğrencinin gitmeyeceği üniversite ve bölüm tercih listesine yazılmamalıdır. Tercih yaparken başarı sıralamasının matematiksel olarak küçükten büyüğe sıralanması koşulu aranmamalıdır. Bir bölümü daha üst sırada yazmak yerleşme olasılığını artırmaz.

Bu yıl da her adayın 24 tercih hakkı bulunuyor. Bu tercihlerin hepsinin doldurulma zorunluluğu yok, adayların sadece gitmek istedikleri üniversite ve bölümleri tercih listelerinde bulundurması gerekiyor. Yerleştirildikleri takdirde kayıt yaptırmazlarsa bir sonraki yıl Ortaöğretim Başarı Puanının çarpılacağı katsayı kesintiye uğradığından ve bu da puansal anlamda ciddi bir dezavantaj yaratmaktadır.

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Baraj uygulamasının kaldırılması ile, ilgili puan türünde puanı hesaplanan tüm adaylar için üniversiteye giriş kapıları kolayca aralanmış olsa da üniversite tercihini etkileyecek pek çok değişken bulunmaktadır. Tercih edilmesi düşünülen üniversitelerin uluslararası akademik standartlara uyumu, akademik kadrosu, bilime katkısı, sektörler ile olan bağlantısı, burs olanakları, değişim programları, kulüpleri ve sosyal yaşantısı, kampüs olanakları gibi pek çok kriter tercihlerde göz önünde bulundurulmalıdır.”

Tercih döneminde en çok sorulan sorulardan biri de doğru üniversite seçimi nasıl olmalıdır? Üniversite seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Işıl Can üniversite seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini sıraladı:

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Yaşam için öğrenme

Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli kriterlerden biri seçecekleri üniversitenin “yaparak öğrenme” odaklı bir eğitim modeline sahip olmasıdır. Öğrencilere öğrendiklerini hayatın içinde deneyimleme imkânı tanıyan, kendi proje ve girişimlerini hayata geçirmelerini teşvik eden, sektörle iç içe bir eğitim onların geleceğin yetkinlikleri ile mezun olmasını ve iş hayatına bir adım önde başlamasını sağlayacaktır.

Uluslararasılık

Uluslararası bir eğitim almak artık bir ayrıcalık değil, bir gerekliliktir. Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli kriterlerden bir diğeri ise seçecekleri üniversitenin uluslararası akademik standartlara sahip olması ve sunduğu uluslararası olanaklardır. Üniversitenin hem kurumsal hem de program düzeyinde sahip olduğu uluslararası akreditasyonlar, uluslararası kurumlarla yaptığı iş birlikleri, uluslararası öğrenci değişim olanakları ve kampüs içinde sunduğu uluslararası öğrenim deneyimi seçimlerinizde önemli kriterleri oluşturmalı.

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Profesyonel gelişim

Tercih edilecek üniversitenin öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak hem bireysel hem de profesyonel gelişimlerini destekleyecek olanaklar sunması önem taşımaktadır. Bu doğrultuda tercih edilecek üniversitenin sunduğu yetenek gelişimi olanaklarına, sektörel ilişkileri ve mezun network’üyle profesyonel hayatla kurduğu bağlara tercihlerde dikkat edilmelidir. İş dünyasıyla ne kadar erken tanışırsanız, kariyer hedeflerinizi ne kadar erken planlarsanız geleceğinizi şekillendirecek konularda o kadar erken yol alma şansı elde edersiniz.

Araştırma ve yenilikçilik

Girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen bir yapılanmaya, araştırma destek programları ile araştırmayı teşvik eden olanaklara sahip bir üniversite seçilmelidir. Öğrencilerin öğrenim süreçlerinde araştırma ve projelerde yer almasını sağlayarak akademik gelişimini destekleyen bir eğitim önem taşımaktadır.

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Öğrenci odaklılık

Üniversiteler, eğitim-öğretim sürecinin yanı sıra öğrencilere canlı bir sosyal yaşam da sunmalı, onların sosyal gelişimlerini de desteklemelidir. Bu doğrultuda öğrenci kulüpleri, sosyal projeler ve etkinliklerle yapılandırılmış bir öğrencilik deneyimi sunan üniversite seçimine özen gösterilmelidir.

Toplumsal fayda

Üniversite eğitimi, öğrencileri profesyonel yaşamın yanı sıra toplumsal hayata da hazırlar. Bu doğrultuda üniversitenin sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal fayda yaratmayı odağına alan bir yaklaşıma sahip olması, sosyal girişimciliği desteklemesi, sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket etmesi öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci kazanmasını ve toplumsal hayata katkı sunmayı öğrenmesini sağlayacaktır.