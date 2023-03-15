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Terör destekçilerinden algı operasyonu: MSB'den 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştü' iddiasına yalanlama

Terör örgütüne yakın bazı sosyal medya hesaplarında "Irak'ın kuzeyinde TSK'ya ait helikopterin düştüğü" iddia edildi. Söz konusu algı operasyonuna ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri iddiaları yalanladı.

23:10 . 15/03/2023 الأربعاء
AA
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın bazı sosyal medya hesaplarında "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.



#Helikopter
#IRAK
#Milli Savunma Bakanlığı
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Terör destekçilerinden algı operasyonu: MSB'den 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştü' iddiasına yalanlama
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