Terör destekçilerinden algı operasyonu: MSB'den 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştü' iddiasına yalanlama

Depremin ardından sel felaketiyle sarsılan Şanlıurfalılar, afet bölgesinde siyaset yapmaya kalkışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu protesto etti. Vatandaşlar, "Burası siyaset yapma yeri değil, acımız var. Hani HDP, niye getirmediniz?" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.