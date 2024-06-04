Terör devleti İsrail'i panikleten yangınlar: Tel Aviv alarma geçti

Lübnan'dan atılan roketlerin İsrail'in birçok noktasında çıkardığı yangınlar, Tel Aviv'i alarm durumuna geçirdi.
Gazze'deki katliamları nedeniyle uluslararası izolasyonla karşı karşıya kalan Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, bu kez alevlerle mücadele etmek zorunda kaldı.
İsrail basını, gelişmeyi son dakika notlarıyla okurlarına aktardı.
Gece boyunca yandı
The Times of Israel gazetesi, "Hizbullah'ın roket ve İHA saldırıları, kuzeyde gece boyunca yangınlar çıkardı" diye yazdı.
Yangınları söndürmek için harekete geçen itfaiye ekiplerinin mücadelesinin sürdüğü belirtildi. İsrail İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri'nin, gece boyunca 30'dan fazla itfaiye ekibinin yangınları söndürmek için çalıştığını söylediği notuna yer verildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, yangın söndürme çabalarına katıldığı belirtildi.
"Kuzey harap oldu"
The Jerusalem Post, "Hizbullah'ın roketleri orman yangınına neden oldu" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.
Lübnan'dan Hizbullah roketlerinin başlattığı orman yangınlarının İsrail'in kuzeyini harap ettiğine dikkat çekildi.
Kurtarma ekiplerinin tahliyeler sırasında alevlerle mücadele ettiği belirtilerek, "Kuru hava, krizi daha da yoğunlaştırdı. Ekipler, yangınları kontrol altına almakta zorlandı." denildi.