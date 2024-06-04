Terör devleti İsrail'i panikleten yangınlar: Tel Aviv alarma geçti

Lübnan'dan atılan roketlerin İsrail'in birçok noktasında çıkardığı yangınlar, Tel Aviv'i alarm durumuna geçirdi.

Gazze'deki katliamları nedeniyle uluslararası izolasyonla karşı karşıya kalan Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, bu kez alevlerle mücadele etmek zorunda kaldı.

The Times of Israel gazetesi, "Hizbullah'ın roket ve İHA saldırıları, kuzeyde gece boyunca yangınlar çıkardı" diye yazdı.

Yangınları söndürmek için harekete geçen itfaiye ekiplerinin mücadelesinin sürdüğü belirtildi. İsrail İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri'nin, gece boyunca 30'dan fazla itfaiye ekibinin yangınları söndürmek için çalıştığını söylediği notuna yer verildi.