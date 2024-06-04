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Terör devleti İsrail'i panikleten yangınlar: Tel Aviv alarma geçti

İsrail merkezli gazeteler, farklı noktalarda çıkan yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Çıkan haberlerde kuzey bölgesinin harap olduğuna dair ifadeler kullanıldı.

12:29 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 13:27 - 4/06/2024 Salı
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İsrail tarafından işgal edilmiş Filistin toprakları
İsrail tarafından işgal edilmiş Filistin toprakları

Lübnan'dan atılan roketlerin İsrail'in birçok noktasında çıkardığı yangınlar, Tel Aviv'i alarm durumuna geçirdi.


Gazze'deki katliamları nedeniyle uluslararası izolasyonla karşı karşıya kalan Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, bu kez alevlerle mücadele etmek zorunda kaldı.


İsrail basını, gelişmeyi son dakika notlarıyla okurlarına aktardı.



Gece boyunca yandı


The Times of Israel gazetesi, "Hizbullah'ın roket ve İHA saldırıları, kuzeyde gece boyunca yangınlar çıkardı" diye yazdı.


Yangınları söndürmek için harekete geçen itfaiye ekiplerinin mücadelesinin sürdüğü belirtildi. İsrail İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri'nin, gece boyunca 30'dan fazla itfaiye ekibinin yangınları söndürmek için çalıştığını söylediği notuna yer verildi.


İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, yangın söndürme çabalarına katıldığı belirtildi.



"Kuzey harap oldu"


The Jerusalem Post, "Hizbullah'ın roketleri orman yangınına neden oldu" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.


Lübnan'dan Hizbullah roketlerinin başlattığı orman yangınlarının İsrail'in kuzeyini harap ettiğine dikkat çekildi.


Kurtarma ekiplerinin tahliyeler sırasında alevlerle mücadele ettiği belirtilerek, "Kuru hava, krizi daha da yoğunlaştırdı. Ekipler, yangınları kontrol altına almakta zorlandı." denildi.


"Yangın saatlerce sürdü"


"Kuzey 20 saat boyunca yandı."
ifadesini kullanan Ynet, haberinde şu bilgileri paylaştı:

Acil durum ekiplerinden yaralananlar oldu. İtfaiyeciler yangının askeri tesise ulaşmasını engellemeye çalıştı. Kuzeye giden ana yol saatlerce kapalı kaldı.



#İsrail
#Tel Aviv
#Yangın
3 saat önce
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