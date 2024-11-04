Terör inleri tek tek temizleniyor: Pençe-Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

"Teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyoruz. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi"