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Terör inleri tek tek temizleniyor: Pençe-Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Terör inleri tek tek temizleniyor: Pençe-Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

14:114/11/2024, Pazartesi
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Mehmetçik, teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada,
"Teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyoruz. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi"
ifadeleri kullanıldı.


#Milli Savunma Bakanlığı
#Pençe Kilit
#terör operasyonu

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