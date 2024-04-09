Terör inleri yerle bir edildi: 3 terörist daha etkisiz

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. MSB’den yapılan operasyona ilişkin bilgilendirmede, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek” denildi.