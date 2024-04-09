Terör inleri yerle bir edildi: 3 terörist daha etkisiz

Irak'ın kuzeyine hava harekâtı
Milli Savunma Bakanlığı; 6 Nisan 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece 6 Nisan'da bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
- Tüm gücümüzle mücadeleye devam!
- Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
- Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!
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24 dakika önce