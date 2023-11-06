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Terör inleri yerle bir edildi: MSB paylaştı PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonun detaylarını paylaştı.

14:33 - 6/11/2023 Monday
DHA
Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.


Mehmetçik inlerini yerle bir etti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız olarak arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, teröristlerin inlerine teker teker girmeyi sürdürüyor. Bölgede gerçekleştirilen son arama-tarama faaliyetinde aynı bölgede bir adet sığınak ve bir adet mağara tespit edildi. Sığınakta yapılan detaylı aramalarda; 16 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet AK-74 piyade tüfeği, 23 adet el bombası, 6 adet RPG-7 mühimmatı, 250 adet 5.45 mm AK-74 piyade tüfeği mühimmatı, 13 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 11 adet RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi. Çok sayıda odası olduğu ve iki girişinin bulunduğu belirlenen mağarada yapılan aramada ise; 1 adet 5 kilovat jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet matkap, 2 adet güç kaynağı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi"
denildi.



#Milli Savunma Bakanlığı
#PKK
#terör
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