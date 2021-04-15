Terör mağduru Necibe Çiftçi'nin inek talebini Bakan Pakdemirli geri çevirmedi

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan Şemdinlili Necibe Çiftçi, kendilerini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kendisine inek yardımında bulunulmasını istedi. Bakan Pakdemirli de annenin talebinin yerine getirilmesi talimatını verdi.

Bunun üzerine ilçenin Çatalça köyüne bağlı Güvenli mezrasına giden Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Taş ile Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mehmet Tekin, Çiftçi'ye inek ve buzağısını teslim etti.

AA

Şimşek, gazetecilere, Diyarbakır annelerini ziyaret eden Bakan Pakdemirli'den inek talebinde bulunan Çiftçi'nin isteğini yerine getirdiklerini belirterek, "Sayın Bakanımızın destek ve talimatlarıyla Şemdinli ilçesine bağlı Güvenli köyüne geldik. Necibe Çiftçi'ye bir inek ve buzağı teslim ettik. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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Çiftçi de Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ederek, "Bir çocuğumu kandırarak dağa kaçırdılar. Sayın bakanımız Diyarbakır'a annelerini ziyarete geldi. Ben de evlatlarım ve torunlarım için bir inek istedim. Bakanımız bana bu ineği hediye etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Allah yardımcısı olsun." diye konuştu.

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