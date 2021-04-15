Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz tahliye edildi

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan ve daha sonra açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Canan Kaftancıoğlu da duruşmayı takip etti

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Cihan Yavuz ile 3 avukatı katıldı. Duruşmayı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da izleyiciler bölümünden bir süre takip etti.

'Herhangi bir örgütle bağım yok'

Kimlik tespitinde aylık gelirini 10 bin lira olarak beyan eden sanık Yavuz, savunmasında yasa dışı herhangi bir örgütle bağının olmadığını ifade etti.

Bir televizyon kanalında, miting çağrısı yaptığının iddia edildiğini kaydeden Yavuz, "O dönemde HDP'de siyasetçiydim. Dönemin sendikaları ve dernekleri tarafından yapılacak olan bir miting vardı. İl binasında olduğum sırada, bir kişi miting ile ilgili benden beyan almak istedi. Televizyona bağlandım.

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Bu sırada miting ile ilgili hazırlıklar soruldu. O dönem HDP'nin, açlık grevleri son bulsun diye bir gündemi vardı. Bunları söyledim. Bu mitingi benim organize ettiğim varsayılıyor. Ben organize etmedim. Açlık grevleriyle ilgili konu aylar öncesinde HDP'nin gündemindeydi. Bunun için herhangi bir örgütten talimat almadım" dedi.

PKK'nın etkinliğine katılmasını savundu: Siyasetçiyiz

PKK silahlı terör örgütünün kuruluş yıldönümünde bir etkinliğe katılmasına ilişkin olarak sanık Yavuz, "Siyasetçiyiz, zaman zaman sokaklarda fotoğraf çektiriyoruz, spontane oluyor. Fotoğraf çektirirken sağda solda ne oluyor dikkat etmiyoruz. bu suçlamayı da kabul etmiyorum. Gözaltına alındıktan sonra şahsım ve partim hakkında itibarsızlaştırma kampanyası yapıldı. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme sanığın tahliyesine hükmetti

Sanığın savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suç vasfının değişme ihtimali ve savunmasının alınmış olmasını gerekçe göstererek, sanığın tahliyesine hükmetti.

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Adli kontrol tedbirleri uygulanacak

Sanık hakkında İstanbul'u terk etmeme, haftada 2 gün ikametine en yakın karakolda imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına da karar veren heyet, dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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