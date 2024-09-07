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Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütlerine finansman sağlayan 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen16 yabancı uyruklu kişinin mal varlıkları donduruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

10:53 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:18 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden yabancı uyruklu 16 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.


16 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararın, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanunun "Yabancı devletlerce yapılan talepler" maddesine istinaden alındığı ifade edildi.




#Resmi Gazete
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#terör örgütleri
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