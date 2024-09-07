Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi. Karada ve denizde 104 istasyonda yapılan incelemeler ile 37 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan raporlar ışığında Bandırma-Yenice Köyü, Kumkent, Kumkale Deltası ve Uçmakdere gibi hassas ekosistem alanları koruma bölgesine dahil edildi. Karar Resmi Gazetede yayımlandı.