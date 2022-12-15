Gündem Terör Örgütü DEAŞa para transferi sağlayan yabancı uyruklu dört kişi yakalandı
MUĞLA

Terör Örgütü DEAŞ’a para transferi sağlayan yabancı uyruklu dört kişi yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ve Ortaca ilçelerinde terör örgütü DEAŞ’a para gönderdiği iddia edilen yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Terör Örgütü DEAŞ’a para transferi sağlayan yabancı uyruklu dört kişi yakalandı
Terör Örgütü DEAŞ’a para gönderen yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu DEAŞ terör örgütüne doğrudan veya dolaylı olarak para gönderen şahıslar hakkında Muğla İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Seydikemer, Dalaman ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda yabancı uyruklu A.A, H.B., M.E.H. ve H.A.A. gözaltına alınırken, 5 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 3 bin 900 dolar ve çok sayıda havale bilgilerinin yazılı olduğu defter ele geçirildi.


Adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.A.A. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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