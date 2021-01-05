Gündem Terör örgütü DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek
POLİTİKA

Terör örgütü DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı başlayan ve terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilere dönüşen eylemlere CHP, HDP ve İYİ Parti'den destek geldi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “katil polis” sloganları atanlara “Özgür düşünceye ne olursa olsun kelepçe vurulamaz” diyerek destek verirken, eylemcilerin yanına giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “örgütlü dayanışma” vurgusu yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe, gezi olaylarına atıfta bulunarak “Boğaziçi'nde gördüğümüz şey artarak sürecek” dedi. HDP’den de “Sesiniz sesimiz” ifadesiyle eylemcilere destek mesajı gönderildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemcileri ziyarete gitti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemcileri ziyarete gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenene eylemde, Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yapmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar
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Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar attı. Grup önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yaptı.

Eylem esnasında polislere saldıran isimlerin de, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında, terör örgütlerine verdikleri desteğe dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Terör örgütlerinin propaganda alanına dönüşen eylemlere, İYİ Parti, CHP ve HDP’den destek geldi.

CHP’lilerden “örgütlü dayanışma” vurgusu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP’li isimler, ‘darbe’ imalarının ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen eylemlere desteğe giderek “örgütlü dayanışma” vurgusu yaptı.

Ataklı ve Başbuğ'un 'darbe' çıkışının ardından Kaftancıoğlu Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde görüldü
GÜNDEM
Ataklı ve Başbuğ'un 'darbe' çıkışının ardından Kaftancıoğlu Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde görüldü

“Gezi'deki gibi artarak sürecek”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe de, terör örgütü DHKP-C marşlarının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları savundu. Gökçe Gezi vandallığına atıfta bulunarak “Boğaziçi'nde gördüğümüz şey Gezi'deki gibi artarak sürecek ve bu düzen değişecek” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: Boğaziçi'nde gördüğümüz şey Gezi'deki gibi artarak sürecek ve bu düzen değişecek
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: Boğaziçi'nde gördüğümüz şey Gezi'deki gibi artarak sürecek ve bu düzen değişecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe, DHKP-C marşlarının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları savundu. Gökçe Gezi vandallığına atıfta bulunarak 'Bu düzen artık değişecek' ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Kavuncu’dan destek tweeti

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Boğaziçi Üniversitesi önünde “katil polis” sloganları atanlara “Özgür düşünceye ne olursa olsun kelepçe vurulamaz” diyerek destek mesajı paylaştı.

HDP’den “Sesiniz sesimiz” açıklaması

HDP'nin resmi sosyal medya hesabından, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere destek paylaşımı yapıldı. Mesajda, “Boğaziçi öğrencileri geleceğine, demokrasiye, hukuka sahip çıkıyor, kayyımı ve dayatmayı reddediyor. Bu itiraz olduğu sürece faşizm bu topraklarda yaşayamayacak. Sesiniz sesimiz, itirazınız itirazımızdır” denildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük rezalet!
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Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük rezalet!
Boğaziçi Üniversitesi'nde Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 46 askerimiz için bir grup öğrenci lokum dağıtmak istedi. Lokum dağıtmak için masa kuran öğrenciler, "İşgalin katliamın lokumu olmaz" "Kürdistan faşizme mezar olacak" pankartı açan terör yandaşı öğrenciler tarafından engellendi.


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