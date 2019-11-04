Gündem Terör örgütü DHKP/Cnin silahlı propaganda birliği sorumlusu sorumlusu Çiğdem Şenyiğit yakalandı
İSTANBUL

Terör örgütü DHKP/C'nin silahlı propaganda birliği sorumlusu ​sorumlusu Çiğdem Şenyiğit yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin silahlı propaganda birliği sorumlusu sorumlusu Çiğdem Şenyiğit yakalandı

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı propaganda birliği sorumlusu Çiğdem Şenyiğit, İstanbul’da yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan ve terör örgütü DHKP/C'nin sözde “Silahlı Propaganda Birliği” sorumlusu olduğu öne sürülen Çiğdem Şenyiğit, İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan Şenyiğit'in Ataşehir'de saklandığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı propaganda birliği sorumlusu Çiğdem Şenyiğit

Listeye bir çizik daha: Gri kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
GÜNDEM
Listeye bir çizik daha: Gri kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı

Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte ait olduğu belirlenen hücre evinde Şenyiğit'i gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Hakkında 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
GÜNDEM
DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı

Daha önce de silahıyla yakalanmıştı

  • Şüpheli Çiğdem Şenyiğit, 30 Temmuz 2012'de de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki Yerleşkesine saldırıda bulunmak için Hırka-i Şerif Camisi'ne girdikten sonra çarşaf giyerek çıktığı esnada polis ekiplerince yakalanmıştı.
  • Üzerinden eylemde kullanacağı değerlendirilen silah ele geçirilen Şenyiğit, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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