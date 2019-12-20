Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu yakalandı

Dünya

ABD Başkanı Trump'ın görevi kötüye kullanma suçlaması kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" suçlamasını 197 vekilin "hayır" oyuna karşılık 230 oy ile "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamasını ise 198'e karşı 229 oy ile kabul etti. Azil maddelerinin yer aldığı dava dosyası, yargılama ve Trump'ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'ya gönderildi.Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.