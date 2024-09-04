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Terör örgütü PKK hızla çözülüyor: Bir terörist Habur'daki Hudut Karakoluna teslim oldu

Mehmetçik'in operasyonları sürdükçe terör örgütü PKK'daki çözülme de devam ediyor. Bu gelişmeler neticesinde son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı bir terörist, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim oldu. Gelişmeyi duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadelerine yer verdi.

20:56 - 4/09/2024 Çarşamba
DHA
Bir PKK'lı terörist, Habur'daki sınır karakoluna teslim oldu. (Foto: Arşiv)
Bir PKK'lı terörist, Habur'daki sınır karakoluna teslim oldu. (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 1 teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadelerine yer verildi.




#Habur
#Hudut Karakolu
#Terör Örgütü
#PKK
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