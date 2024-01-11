Foto: Arşiv
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı mücadelesi, terör örgütünün iç dinamiklerine ağır darbe indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.
'Habur'da teslim oldular'
'Habur'da teslim oldular'
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,
"Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu"
ifadelerine yer verildi.
#PKK
#MSB
#terör
#Irak
19 saat önce