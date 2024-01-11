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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: Habur'da iki terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

15:53 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:29 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı mücadelesi, terör örgütünün iç dinamiklerine ağır darbe indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.


'Habur'da teslim oldular'

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,
"Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu"
ifadelerine yer verildi.



#PKK
#MSB
#terör
#Irak
19 saat önce
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