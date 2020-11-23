Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İçişleri Bakanlığı İkna çalışmaları sonucu PKKdan kaçan 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
ANKARA

Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı: 4 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı bölücü terör örgütü PKK üyesi 4 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 4 teröristin daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Şırnak'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
GÜNDEM
Şırnak'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Teslim olanların 1997 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları Suriye, İran ve Irak’ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 210'a yükseldiği vurgulandı.

PKK'dan kaçışlar devam ediyor: Bir terörist daha teslim oldu
GÜNDEM
PKK'dan kaçışlar devam ediyor: Bir terörist daha teslim oldu
Abone Ol Google News
TSKnın Libyada ilk mezunları

TSK'nın Libya'da ilk mezunları

Mehmetçik tarafından zorlu eğitimlerden geçirildiler...
11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Galatasaray-Kayserispor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
TEMde feci ölüm

TEM'de feci ölüm

​Aracından inerek bagajını açtı, sonrası korkunç.

Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun talep

Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun talep

​Pandemi sonrası Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun ilgi oluştu

Asla kabul edilemez!

Asla kabul edilemez!

​Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya sert tepki.

Önce kurtarıldılar sonra ceza yediler

Önce kurtarıldılar sonra ceza yediler

Kaçak ava çıkan kafadarlar mahsur kalınca olanlar oldu...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.