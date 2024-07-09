Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: Yedi şüpheliye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekiplerince söz konusu örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PKK'nın gençlik yapılanması içinde yer alan bazı şüpheliler tespit edildi.