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Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: Yedi şüpheliye gözaltı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH'ya yönelik yürütülen operasyonda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

09:19 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 09:25 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekiplerince söz konusu örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PKK'nın gençlik yapılanması içinde yer alan bazı şüpheliler tespit edildi.


Sözde Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon için düğmeye basıldı.

Eş zamanlı baskın

İstanbul'da özel harekat timleri tarafından iki ayrı ilçede 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.


Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, ikametlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, işlemler için Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.




#terör operasyonu
#PKK
#DGH
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