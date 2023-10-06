Terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına operasyon: Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

MİT, Emniyet ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik 18 ilde operasyon başlatıldı.

Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya olmak üzere 18 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.