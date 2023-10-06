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Terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına operasyon: Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 51 zanlı adliyeye sevk edildi.

17:57 . 6/10/2023 Cuma
AA
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MİT, Emniyet ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik 18 ilde operasyon başlatıldı.


Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya olmak üzere 18 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



#51
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#MİT
#operasyon
#Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
#terör örgütü PKK
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