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ANKARA

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sofi Nurettin kod adlı terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası müjdeli bir haberi kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, eli kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'in MİT'in düzenlediği operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü PKKya ağır darbe: Sofi Nurettin kod adlı terörist öldürüldü
Sofi Nurettin

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantı sonrası müjdeli bir haber paylaştı.

Milli İstihbarat Başkanlığı'nın yerini belirlediği PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli teröristin ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri de bu teröristtir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü
OYNAT 01:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'MİT'in uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde PKK'nın sözde Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir. Pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur.' dedi.

PKK-YPG'nin Irak ve Suriye'de saklanan elebaşlarının tamamını etkisiz hale getirene kadar operasyonların süreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu önemli ele başının etkisizleştirmede görev alan istihbaratçı ve özel harekatçılarımızı tebrik ediyor, her birinin alnından öpüyorum." dedi.

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