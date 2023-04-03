Terör örgütü PYD'de Türkiye'den yeni operasyon korkusu: Avrupa bizi garanti altına almalı

"Uluslararası güçlerin Türkiye’nin geliştireceği saldırılara karşı tutumu yetersiz. Türkiye’nin jeopolitik durumu, devletlerle olan ticari ilişkileri, NATO üyesi ve Avrupa Birliği aday ülke olması göz önünde bulundurularak temkinli yaklaşıyorlar. AKP-MHP iktidarı, Türk devletinin imkanlarını ve gücünü kullanarak Kuzey-Doğu Suriye’ye saldırma tehdidini hep gündemde tutuyor. Avrupa devletlerinin kazanımlarımızı garanti altına almak, geliştirilen demokratik ortamın daha da geliştirilmesi için bize destek vermeleri gerektiğini kendilerine belirttik"