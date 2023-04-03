Terör örgütü PYD'de Türkiye'den yeni operasyon korkusu: Avrupa bizi garanti altına almalı

YPG elebaşlarından Nuri Mahmud, Avrupa'dan medet umarak "Bizi garanti almalılar" dedi.
Güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışında terör örgütü ve uzantılarına yönelik başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Terör yuvaları tek tek belirlenerek imha edilirken teröristler ise kaçacak delik arıyor.
YPG elebaşı Avrupa'dan medet umdu: Bize destek vermeleri gerektiğini ilettik
Mehmetçik'in hazırlıklarının en üst düzeyde olduğunu ve her an operasyon olma ihtimali olduğunu söyleyen YPG elebaşı Nuri Mahmud, şu açıklamalarda bulundu: