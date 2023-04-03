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Terör örgütü PYD'de Türkiye'den yeni operasyon korkusu: Avrupa bizi garanti altına almalı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışında terör örgütü ve uzantılarına yönelik başarılı operasyonları devam ederken örgütün elebaşlarını yeni operasyon korkusu sardı. Örgüt destekli yayın organına açıklamalarda bulunan YPG elebaşlarından Nuri Mahmud, Avrupa'dan medet umarak "Bizi garanti almalılar" dedi. Mehmetçik'in hazırlıklarının en üst düzeyde olduğunu ve her an operasyon olma ihtimali olduğunu söyleyen YPG elebaşı, "Uluslararası güçlerin Türkiye’nin geliştireceği saldırılara karşı tutumu yetersiz." diye konuştu.

12:37 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
YPG elebaşlarından Nuri Mahmud, Avrupa'dan medet umarak "Bizi garanti almalılar" dedi.

YPG elebaşlarından Nuri Mahmud, Avrupa'dan medet umarak "Bizi garanti almalılar" dedi.

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışında terör örgütü ve uzantılarına yönelik başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Terör yuvaları tek tek belirlenerek imha edilirken teröristler ise kaçacak delik arıyor.

Operasyonlar devam ederken terör örgütü elebaşlarını ise yeni operasyon korkusu sardı. Örgüt destekli yayın organına konuşan YPG elebaşlarından Nuri Mahmud, Avrupa'dan medet umarak
"Bizi garanti almalılar"
dedi.

YPG elebaşı Avrupa'dan medet umdu: Bize destek vermeleri gerektiğini ilettik

Mehmetçik'in hazırlıklarının en üst düzeyde olduğunu ve her an operasyon olma ihtimali olduğunu söyleyen YPG elebaşı Nuri Mahmud, şu açıklamalarda bulundu:

"Uluslararası güçlerin Türkiye’nin geliştireceği saldırılara karşı tutumu yetersiz. Türkiye’nin jeopolitik durumu, devletlerle olan ticari ilişkileri, NATO üyesi ve Avrupa Birliği aday ülke olması göz önünde bulundurularak temkinli yaklaşıyorlar. AKP-MHP iktidarı, Türk devletinin imkanlarını ve gücünü kullanarak Kuzey-Doğu Suriye’ye saldırma tehdidini hep gündemde tutuyor. Avrupa devletlerinin kazanımlarımızı garanti altına almak, geliştirilen demokratik ortamın daha da geliştirilmesi için bize destek vermeleri gerektiğini kendilerine belirttik"



#PYD
#PKK
#Nuri Mahmud
33 dakika önce
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