Terör örgütü YPG paçavralı parka soruşturma

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda yenileme çalışmalarının ardından ortaya çıkan sembollerle ilgili vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını belirtti.

Kaldırılması için çalışma başlatıldı

Yaptıkları incelemede, parkta terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görsellerin ortaya çıktığını tespit ettiklerini söyleyen Bedirhanoğlu, bunların kaldırılması için ekiplere talimat verdiğini ve söküm işlemlerinin başladığını kaydetti.

Soruşturma başlatıldı

Olayı adli mercilere bildirdiklerini dile getiren Bedirhanoğlu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Atatürk Parkı'na gelen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri de söz konusu görsellerin sökülmesi için çalışmalara başladı.

AA