Gündem Terör örgütü YPG/PKK Ceylanpınardaki sivillere saldırdı 6 yaralı
ŞANLIURFA BARIŞ PINARI HAREKATI

Terör örgütü YPG/PKK Ceylanpınar'daki sivillere saldırdı: 6 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK Ceylanpınar'daki sivillere saldırdı: 6 yaralı

Kaymakam Mehmet Keklik, "Ceylanpınar'daki terör saldırılarında 6 kişi yaralandı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Teröristler tarafından bölgeye saldırı düzenleniyor.
Teröristler tarafından bölgeye saldırı düzenleniyor.

Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, ilçeye yönelik bugün düzenlenen terör saldırılarında 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

  • Keklik, yaptığı açıklamada, ilçenin karşısında yer alan Rasulayn bölgesindeki YPG/PKK'lı teröristler tarafından ilçeye yönelik saldırıların yapıldığını söyledi.


Saldırılar sırasında bazı vatandaşların yaralandığını ifade eden Keklik, "Ceylanpınar'daki terör saldırılarında 6 kişi yaralandı. Hastanedeki tedavileri süren kardeşlerimizin sağlığına kavuşması için dua ediyoruz" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'na ait yeni görüntüler
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Barış Pınarı Harekatı'na ait yeni görüntüler
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. İşte Harekata ait yeni görüntüler.

Keklik, saldırılarda bazı sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki iddialara ilişkin de "Gün içerisinde ilçe merkezine yönelik terör saldırılarında çok şükür hayatını kaybeden vatandaşımız olmadı" ifadelerini kullandı.

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