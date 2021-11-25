Gündem Terör örgütünde çözülme sürüyor Biri gri kategoride olan iki terörist teslim oldu
ANKARA

Terör örgütünde çözülme sürüyor: Biri gri kategoride olan iki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan biri gri kategoride olmak üzere iki terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Terör örgütünde çözülme sürüyor: Biri gri kategoride olan iki terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

  • İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1'i Terör Arananlar Listesi'nde Gri Kategori'de olmak üzere 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Açıklamada, teslim olan örgüt mensuplarının 2015'te terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 180'e yükseldiği vurgulandı.

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