Terör örgütünde çözülme sürüyor: Biri gri kategoride olan iki terörist teslim oldu İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan biri gri kategoride olmak üzere iki terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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