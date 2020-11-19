Terör örgütündeki 'çözülme' telsiz konuşmalarında: Teröristler talimatları dinlemiyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemdeki yoğun operasyonları sonucunda önemli kayıplar veren terör örgütünde çöküş yaşandığı tespit edildi.

Güvenlik kaynakları, örgütün, mensuplarının olumsuz etkilenmemesi için kayıplarını açıklamadığını, yeni terörist temin edemediği için bazı bölgelere Suriye’den örgüt mensubu kaydırdığını belirtti.

Özellikle artan hava harekatları nedeniyle gizlendikleri alanlardan dışarı çıkamayan teröristlerin artık talimat dinlememeye başladığı da belirlendi.

Irak'ın kuzeyine yönelik karadan ve havadan gerçekleştirilen operasyonlarda son bir ay içinde 82 terörist etkisiz hale getirildi. Sözde yönetim kademesinin örgütteki dört grupla irtibatları kesilirken, sempati duyan gruplar da terör örgütüne olan bağlılıklarını kaybetti.

Operasyonlar terör örgütü mensupları arasında umutsuzluğun hakim olmasına ve çözülmenin hızlanmasına neden olurken, teröristler artık talimat almamaya da başladı. Yaşananlar, tespit edilen telsiz görüşmelerinden de teyit edildi.

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Telsiz görüşmesi

"Botan" ve "Hezil" kod adlı teröristler arasında şu konuşmanın gerçekleştiği belirlendi.

B: Merhaba arkadaş.

H: Teşekkürler arkadaş.

B: Talimatları dinlediniz mi?

H: Dinledik.

B: Nasıl dinlediniz? Talimat dinlendiği zaman üzerinde durulur, düzen alınır, plan-program yapılır, insan kendisini disipline eder. Siz talimatları nasıl dinliyorsunuz arkadaş.

H: Biz de aynen öyle yaptık.

B: Nasıl öyle yaptınız? Rica ediyoruz arkadaş yeter yani. Liderlik o kadar talimat gönderiyor, boşuna mı gönderiyor? Arkadaşlar talimatları dinlesinler. Anladın mı arkadaş.

H: Doğrudur arkadaş.

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"Çöküşün habercisi"

Güvenlik kaynakları, bu durumun daha rahat şartlarda yaşayan sözde yöneticiler ile sahada ve zor şartlar altındaki teröristler arasında problemler yaşandığının göstergesi olduğunu belirtirken, alt kadrodaki teröristlerde moral bozukluğuna, can korkusu yüzünden talimatlara uyulmamasına ve terör örgütü içinde çözülmenin hızlanmasına sebep olduğu bildirildi.

Güvenlik uzmanları, tüm bu gelişmeleri "çöküşün habercisi" olarak değerlendirdi.

OYNAT 00:29 İHA ile tespit edilen PKK'lı teröristlerin kazdıkları çukur mezarları oldu Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdıkları insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin, kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi' denildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:34 Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist, kolundaki alçıya yerleştirdiği bomba ile yakalandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist, kolundaki alçı görünümündeki sargı ile şampuan kutusuna gizlediği patlamaya hazır 1 kilo 970 gramlık patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği ile yakalandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:18 MSB'den keskin nişancı paylaşımı: Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar! Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların görüntüsü paylaştı. Açıklamada, 'Onlar; görevini sessizce ve tam 12'den vurarak yapar. Kuyumcu hassasiyetiyle hesaplama yaptıktan sonra hedeflerini hatasız ve eksiksiz imha ederler. Onlar bizim kahraman, fedakâr, görünmez ve üstün kabiliyetli keskin nişancılarımız' ifadelerine yer verildi.



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