Terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu öğretmen ve kızının adı okullarda yaşayacak

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İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait 3 evi yerle bir etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Kudüs'teki İsrail belediyesi, Filistinli ailelere ait iki evi "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla buldozerle yıktı.