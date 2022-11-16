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İSTANBUL

Terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu öğretmen ve kızının adı okullarda yaşayacak

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ın adları, okul ve konferans salonuna verildi. Eyüpsultan'daki Tarih Kolejinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Arzu Özsoy'un adının, okuluna 800 metre mesafede bulunan Düğmeciler Anaokulu'na verilmesi kararlaştırıldı. Bağcılar Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi Konferans salonuna ise kızı Yağmur Uçar'ın adı verildi.

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Haber Merkezi AA
Terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu öğretmen ve kızının adı okullarda yaşayacak
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin de yaralanmasına yol açan bombalı saldırıda yaşamını yitiren anne ve kızının adları okullarda yaşatılacak.

Eyüpsultan'daki Tarih Kolejinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Arzu Özsoy'un adının, okuluna 800 metre mesafede bulunan Düğmeciler Anaokulu'na verilmesi kararlaştırıldı.

Arzu Özsoy'un kızı Yağmur Uçar'ın adı ise eğitim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi konferans salonuna verildi.

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