|
Gündem

Terör sevici sosyal medya hesaplarına soruşturma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit harekatı bölgesinde şehadete eren altı Mehmetçik üzerinden terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanlış bilgi yayan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

23:05 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 23:32 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada altı Mehmetçiğin şehit olduğunu, ikisi ağır yedi Mehmetçiğin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, 12 teröristin de öldürüldüğü bildirildi.

Hain saldırı sonrasında terör örgütü PKK destekçileri sosyal medyadan örgütü öven, propagandasını yapan paylaşımlara girişti.

Terör sevici sosyal medya hesaplarına soruşturma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütünün propagandasını yapan ve yanlış bilgi yayan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan X hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) hain saldırısında Şehit olan Kahraman Askerlerimize 🇹🇷 yönelik sosyal medyada "provokatif amaçlı olarak" terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır."

Türkiye şehitlerine ağlıyor: Hain saldırıya tepki yağdı siyasilerden peş peşe mesajlar geldi
Türkiye şehitlerine ağlıyor: Hain saldırıya tepki yağdı siyasilerden peş peşe mesajlar geldi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 5 askerimizin şehit olduğunu, 8 askerimizin yaralandığını duyurdu. Acı haber sonrası siyasilerden başsağlığı mesajları peş peşe geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için yayınladığı taziye mesajında "Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim" ifadelerini kullandı.


#Sosyal Medya
#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
12 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Youtube yavaşladı mı, neden? 13 Ocak 2024 Youtube hızı ne zaman normale dönecek?