Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada altı Mehmetçiğin şehit olduğunu, ikisi ağır yedi Mehmetçiğin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, 12 teröristin de öldürüldüğü bildirildi.
Hain saldırı sonrasında terör örgütü PKK destekçileri sosyal medyadan örgütü öven, propagandasını yapan paylaşımlara girişti.
Terör sevici sosyal medya hesaplarına soruşturma
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütünün propagandasını yapan ve yanlış bilgi yayan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
"Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) hain saldırısında Şehit olan Kahraman Askerlerimize 🇹🇷 yönelik sosyal medyada "provokatif amaçlı olarak" terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır."