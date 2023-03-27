Terör sevici Veysel Keser'den 'Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday' itirafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda sözde 'Kürt sorunu'nu ortaya atmış ve durumun HDP'siz çözülemeyeceğini söylemişti.Açıklamalarla ilgili tartışmalar sürerken, terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan, aradaki iş birliğini gözler önüne seren bir açıklama geldi. Kalkan, 'HDP'nin bu çıkışını bazı CHP'liler ters yorumlayabilirler ama öyle değil. CHP'nin de önünü açtı, güçlendirdi. CHP HDP'ye muhtaçtır. CHP, HDP ile doğru ilişki kurarsa etkili olabilir' ifadelerini kullandı.