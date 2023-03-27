Terör sevici Veysel Keser'den 'Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday' itirafı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, adaylık ilanı sonrası ilk olarak HDP'yi ziyaret etmişti.
HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa, büyük kargaşalara sahne olan aday belirleme sürecinde 3 Mart'ta masayı dağıtmış, 6 Mart'ta ise 'şartlı' olarak yeniden bir araya gelerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmişti. CHP liderinin adaylığına ilk tebrik ittifak ortakları HDP kanadından iletilmişti.
Seçimlere 'Yeşil Sol' kılıfıyla girecekler
HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar, geçtiğimiz günlerde, partilerine açılan kapatma davası nedeniyle seçimlere kendi partileriyle değil Yeşil Sol kılıfıyla gireceklerini ifade etmişti.
PKK sevicilerden 'Kılıçdaroğlu' itirafı: "HDP sayesinde aday"
HDP'nin paravan partisi ile Fransa'da düzenlediği sözde etkinlikte itiraf niteliğinde açıklamalar yapıldı.
Kılıçdaroğlu ile ağız birliği: "Kürt sorununu Meclis'te çözeceğiz"
Terör sevici isim, Kılıçdaroğlu'nun kendileri için bir fırsat olduğunu ifade etti.