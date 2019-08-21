Gündem Terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı
İSTANBUL

Terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

Kadıköy'de, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmasını yol kesip çöp konteynerlerini devirerek protesto eden ve kendisine tepki gösteren bir vatandaşı bıçakla ağır yaralayan şüpheli HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında yakalandı.

Haber Merkezi AA
HDP binasında yakalanan şüphelinin vatandaşı bıçaklama anı.
HDP binasında yakalanan şüphelinin vatandaşı bıçaklama anı.

İstanbul'da Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube ile Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam, Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde toplanarak Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını yasa dışı şekilde protesto eden gruba müdahale etti.

TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞI BIÇAKLADI

Olaylar sırasında ara sokaklarda yolları kapatan ve çöp konteynerlerini deviren şüphelilere tepki gösteren D.K, zanlılardan biri tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan D.K. tedavi altına alındı.

HDP BİNASINDA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan H.K. olduğunu ve HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında saklandığını belirledi.

HDP binasında yakalanan şüphelinin vatandaşı bıçaklama anı.

Şüpheli, ilçe binasına düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzinsiz kayyum gösterisi yapanlar esnafı bıçakladı
OYNAT 01:27
İzinsiz kayyum gösterisi yapanlar esnafı bıçakladı
Kadıköy'de izinsiz gösteri yapan eylemciler bir esnafı bıçakla yaraladı. Polisin müdahale ettiği olaylarda 16 kişi gözaltına alınırken 3 güvenlik görevlisi yaralandı.


PKK yerineMLKPyi kullanacaklar

PKK yerine
MLKP'yi kullanacaklar

Emekli İstihbarat Başkanı Pekin'den 'bombalar patlayabilir' uyarısı.
Türk Eczacıları Birliğine soruşturma

Türk Eczacıları Birliği'ne soruşturma

Eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlemişler.
Son anda kurtuldular

Son anda kurtuldular

İstanbul'da aşırı yağışlar Ataşehir'de su baskınına neden oldu.
125 bin asker konuşlandırdı

125 bin asker konuşlandırdı

​Hindistan, Cammu Keşmir'e takviye güç gönderdi.
Kamil Koç satılıyor

Kamil Koç satılıyor

​Şirketin devri için Rekabet Kurumu'na başvuruldu.
HDP binasında yakalandı

HDP binasında yakalandı

​Kadıköy'de yasa dışı kayyum protestosunda tepki gösteren vatandaşı bıçaklamıştı.
PKK'nın 'pusu'cusu<br>pusuda öldürüldü

PKK'nın 'pusu'cusu
pusuda öldürüldü

​Uzaylı kostümle eğitim veren teröristin görüntüsü.
HDP'li belediyeden tahrik: Parçaladılar

HDP'li belediyeden tahrik: Parçaladılar

Silopi'de kaçak elektriği önlemek için kurulmuştu.
Davet edilmediler

Davet edilmediler

Ünal, davet göndermeme nedenlerini açıkladı.
"Akılsızlar"

"Akılsızlar"

Trump, Amerikan Yahudi topluluğunu sadakatsizlikle suçladı.
Yangınlarda<br>sahne alacak

Yangınlarda
sahne alacak

Helikopterler ve uçaklardan çok daha faydalı olabilir.
Ahlaki değerleri bitiren başarı

Ahlaki değerleri bitiren başarı

Üç ayda 600 milyon dolar kazandı!
Harekata destek

Harekata destek

Süryaniler, Fırat'ın doğusunda güvenlik istiyor.
Canlı bombanın yakalanma anı

Canlı bombanın yakalanma anı

Şanlıurfa'daki operasyonun görüntüleri çıktı.
Kafa karıştıran<br> sahte paralar

Kafa karıştıran
sahte paralar

Tamamının neredeyse 100 TL olması dikkat çekti.
Dağlar teröristlerden temizlendi

Dağlar teröristlerden temizlendi

​Jandarma Genel Komutanı Çetin'den flaş açıklama.
5 kez sildi<br>karakolluk oldu

5 kez sildi
karakolluk oldu

​Temizlik işçisine onur kırıcı hareket.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.