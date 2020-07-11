Teröre ağır darbe: 15 günde 42 milyonu aşkın kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada güvenlik birimlerinin terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucuya karşı mücadeleyi aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
- Açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 26 ayrı noktada 6 milyon 110 bin kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında icra edilen operasyonda ise 60 farklı noktada 4 milyon kök kenevir bitkisi ve 1 ton 244 kilogram esrar ele geçirildiği kaydedildi.
15 günde 42 milyonu aşkın kök kenevir ele geçirildi
- Son 2 günde narkoterör operasyonlarında 10 milyon 110 bin kök kenevirin ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, son 15 günde ele geçirilen kök kenevir miktarının 42 milyon 110 bine yükseldiği bildirildi.