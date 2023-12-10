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Teröre Pençe-Kilit darbesi: İki PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:31 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 11:34 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.





Ayrıntılar geliyor...


#MSB
#Pençe Kilit
#terör
17 dakika önce
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