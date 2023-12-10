Teröre Pençe-Kilit darbesi: İki PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 1️⃣2️⃣ ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-33” operasyonlarında;

7️⃣8️⃣ barınma alanı imha… pic.twitter.com/gyNOPa7qpS