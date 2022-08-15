Gündem Teröre verdiğimiz ilk şehit Süleyman Aydının şehadet yıl dönümü
ERZİNCAN

Teröre verdiğimiz ilk şehit Süleyman Aydın'ın şehadet yıl dönümü

PKK’nın 38 yıl önce ilk şehit ettiği Komando Er Süleyman Aydın, şehadet yıl dönümünde Erzincan’ın Mertekli Mahallesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

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Haber Merkezi İHA
Teröre verdiğimiz ilk şehit Süleyman Aydının şehadet yıl dönümü
Süleyman Aydın, şehadet yıldönümünde mezarı başında dualarla yad edildi.

Siirt'in Eruh İlçesi'nde 15 Ağustos 1984'te terör örgütü PKK'nın düzenlediği ilk silahlı saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın, Erzincan'ın Mertekli Köyü'ndeki mezarı başında anıldı.

TERÖRE VERDİĞİMİZ İLK ŞEHİT

PKK'nın terör eylemlerini başlattığı ilk eylem olan Eruh baskınında şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın'ın kabristanı Erzincan'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Mertekli Mahallesinde bulunuyor.

Mertekli Mahallesi Muhtarı İsmail Keleş, şehadet yıldönümünde şehidin mezarını ziyaret ederek dualar etti.

Muhtar Keleş, “1984 yılında yaşanan hain terör saldırısında komşumuz, kardeşimiz, Süleyman Aydın'ı şehit verdik. Türkiye tarihine teröre ilk verdiğimiz şehit asker olarak geçti. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekânları cennet olsun.” dedi.

"ŞEHİDİMİZİ ONURLANDIRMAK İÇİN ASFALTI YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Mertekli Mahallesi Muhtarı İsmail Keleş, Jandarma Komando Er Süleyman Aydın'ın kabristanının bulunduğu yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmının stabilize olduğunu ifade ederek, “Jandarma Komando Er Süleyman Aydın'ın Türkiye'nin teröre verdiği ilk şehidi olması hasebiyle mezarlığımıza yurdumuzun her tarafından şehit aileleri derneklerinden ziyarete gelirler. Sağ olsun her geldiklerinde bazı eksiklikleri bizlere iletirler. Bende bu konuda biraz sitemkarım. Mezarlığın 1 kilometrelik bir yolu var. Ama 8 yıldır bir türlü bu yolumuz yapılmadı. Stabilize bir yol. Biz şehidimizi onurlandırmak amacıyla bu asfaltı yapmamız gerekiyor. İnşallah bu yolu yaparlar” diye konuştu.

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