Ekonomi Borsa haftaya yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,53’lük yükselişle başladı. Endeks, 15,24 puanlık artışla 2.879,48 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi 0,51 değer kazandı.

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Haber Merkezi AA
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,24 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 2.879,48 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,53'le menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,29'la spor oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü 2.896,67 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,15 azalışla 2.864,25 puandan tamamladı.

Analistler, Asya'da açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması sonrası güçlenen resesyon endişeleriyle küresel pay piyasalarının yeni haftaya temkinli başladığını söyledi.

Bu hafta dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik verilerde ekonomik aktivite ve enflasyonun seyrine ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da yakından takip edileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminin sakin olduğunu, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları dolayısıyla sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.880 ve 2.900 seviyelerinin direnç, 2.830 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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