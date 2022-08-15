Gündem Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan üç PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan üç PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan üç PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan üç PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Pençe-Kilit'te üç PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
GÜNDEM
Pençe-Kilit'te üç PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığından Kıbrıs paylaşımı: Tek çözümün iki devletli yapı olduğu görülmeli
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığından Kıbrıs paylaşımı: Tek çözümün iki devletli yapı olduğu görülmeli
Türkiyenin en yeni ilçesi oldu

Türkiye'nin en yeni ilçesi oldu

Binlerce kişi ev sahibi olacak.
ABden Rusya çağrısı

AB'den Rusya çağrısı

Güçlerinizi nükleer santralden derhal çekin
Araçlar sulara gömüldü

İstanbul Maltepe'de yollar göle döndü.

Türk mühendisler Kayseri'de geliştirdi: Çağ atlatacak buluş.

Tüm dünyaya meydan okumuşlardı: Bu özelliklerini hiç duymadınız.

​Herkes yeni keşfediyor: Görenler hayran kalıyor.

İşte kalem kalem ürün listesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.