Terörist başı Öcalan'ın pankartı açılan mitingde Kılıçdaroğlu'na oy istendi

HDP'nin Yenikapı mitinginde açılan pankart
Yeşil Sol Parti ismi ile seçimlere giren HDP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer verdiği İstanbul Yeni Kapı Miting Alanı'nda seçimden önceki son büyük mitingini gerçekleştirdi.
Önce İmralı'ya selam söylediler sonra oy istediler
Yeni Kapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen mitingde, İmralı’ya selam söyleyenler, bebek katili Öcalan’a özgürlük çağrısı yapanlar bir de Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi. Mitingde “Bir oy Kemal’e bir oy Yeşil Sol’a” çağrısı yapıldı.
Bayrakların indirilmesi anons edildi
HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yaptığı İstanbul mitinginde, alanda birkaç adet Türk bayrağı gören sunucu, HDP dışındaki tüm bayrakların indirilmesi için anons yaptı.