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Terörist başı Öcalan'ın pankartı açılan mitingde Kılıçdaroğlu'na oy istendi

HDP, seçimden önceki son mitingini gerçekleştirdi. İstanbul Yeni Kapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen mitingde, İmralı’ya selam söyleyenler, bebek katili Öcalan’a özgürlük çağrısı yapanlar, Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy talep etti. Mitingde “Bir oy Kemal’e bir oy Yeşil Sol’a” çağrısı yapıldı. Alanda sunucu tarafından HDP dışındaki tüm bayrakların indirilmesi için duyuru yapıldı. Ayrıca mitingde bebek katili Öcalan'ın "Tarihe aşka dönüş hareketiyiz" sözlerinin yer aldığı bir pankart da açıldı.

16:24 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
HDP'nin Yenikapı mitinginde açılan pankart

HDP'nin Yenikapı mitinginde açılan pankart

Yeşil Sol Parti ismi ile seçimlere giren HDP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer verdiği İstanbul Yeni Kapı Miting Alanı'nda seçimden önceki son büyük mitingini gerçekleştirdi.



Önce İmralı'ya selam söylediler sonra oy istediler

Yeni Kapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen mitingde, İmralı’ya selam söyleyenler, bebek katili Öcalan’a özgürlük çağrısı yapanlar bir de Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi. Mitingde “Bir oy Kemal’e bir oy Yeşil Sol’a” çağrısı yapıldı.

Bayrakların indirilmesi anons edildi

HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yaptığı İstanbul mitinginde, alanda birkaç adet Türk bayrağı gören sunucu, HDP dışındaki tüm bayrakların indirilmesi için anons yaptı.



Bebek katili Öcalan'ın sözünün olduğu pankart açıldı

HDP, İstanbul Yenikapı'daki mitingi terör örgütü PKK propagandasına dönüştü. PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin bu mitinginde, terörist başı Abdullah Öcalan'ın sözlerine yer verilen bir pankart açıldı.


#hdp
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