Terörist başı Öcalan'ın pankartı açılan mitingde Kılıçdaroğlu'na oy istendi

Yeşil Sol Parti adıyla seçimlere giren, aynı zamanda terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan HDP, Yenikapı'da miting düzenledi. Yapılan mitingde İmralı’ya selam pankartı açan HDP'liler hemen sonrasında Kılıçdaroğlu için destek istedi. Kürdistan Sosyalist Partisi MKYK üyesi Mensur Kara, ''Bir oy Kılıçdaroğlu’na, bir oy Yeşil Sol Parti’ye'' dedi. Alanda bulunan terör destekçileri bebek katili Öcalan'ın sözlerini pankartlara yazarak özgürlük çağrısı yaptı. Alanda bir tane bile Türk bayrağı olmaması dikkat çekti.