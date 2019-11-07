Gündem Terörist Özge Aydın, YPG/PKKnın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha ortaya çıkardı
ANKARA

Terörist Özge Aydın, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha ortaya çıkardı

Terörist Özge Aydın, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha ortaya çıkardı

Saflarında barındırdığı yabancı teröristler arasında illegal sol örgütlerin üyeleri de bulunan YPG/PKK, Türkiye'de örgütlenen MLKP, DKP, TİKKO ve TKHP/C mensuplarına askeri eğitim veriyor. DKP'li "Ceren Güneş" kod adlı Özge Aydın'ın Suriye'nin Serekaniye Tall Tamir bölgesinde eylemlere katılırken etkisiz hale getirilmesi, YPG/PKK'nın, yasa dışı sol örgütlerin hamiliğini yaptığını bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca CHP'li Veli Ağababa'nın TBMM'ye sokup konuşma yaptırdığı terörist Özge Aydın'ın, bir başka CHP'li olan eski vekil Necati Yılmaz'ı 3 Temmuz 2015'te ziyaret ettiği tespit edildi.

Haber Merkezi AA
CHP'li Veli Ağbaba, YPG'li terörist Özge Aydın'ı TBMM'de ağırlamış.
CHP'li Veli Ağbaba, YPG'li terörist Özge Aydın'ı TBMM'de ağırlamış.

Devrimci Komünarlar Partili (DKP) "Ceren Güneş" kod adlı Özge Aydın'ın Suriye'nin Serekaniye Tall Tamir bölgesinde YPG saflarında eylemlere katılırken etkisiz hale getirilmesi, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde, ülke topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, saflarında farklı ülkelerden çok sayıda yabancı teröristi barındırıyor.

Yasa dışı sol terör örgütlerini de korumasında tutan YPG/PKK, Türkiye'de örgütlenen Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP), DKP, Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (TKHP/C) üyelerini eylemlerinde kullanıyor.

CHP'li siyasetçilerin arka çıktığı PKK'lı ve DHKP-C'li teröristler
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CHP'li siyasetçilerin arka çıktığı PKK'lı ve DHKP-C'li teröristler
Suriye'de Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'de sokulduğu ortaya çıktı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal CHP'de ilk değil. DHKP-C'li Umut Güney, PYD'li Aziz Güler, DHKP-C'li Elif Sultan Kalsen, DHKP-C'li Berna Yılmaz, DHKP-C'li Mualla Zincir, DHKP-C'li Eylem Yücel ve PYD'li Özge Aydın CHP'li vekillerle ilişkisi ortaya çıkan teröristlerden bazıları.

Milletvekillerini ziyaret etmiş

Malatya Milletvekili olduğu dönemde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve eski CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Ankara'da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi öğrenciler ve aileleriyle TBMM'de düzenlediği basın toplantısına katıldığı ve burada açıklama yaptığı belirlenen Aydın'ın, 3 Temmuz 2015'te TBMM'de eski CHP Milletvekili Necati Yılmaz'ı, 7 Temmuz 2015'te HDP Milletvekili Feleknas Uca'yı ziyaret ettiği tespit edildi.

2016 yılı sonlarında yasa dışı yollardan Suriye'nin kuzeyine geçerek DKP/BÖG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunan, örgütün daha sonra ikiye bölünmesiyle DKP/Birlik içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten terörist Aydın'ın, YPG saflarında eğitim aldığı ortaya çıktı.

Resulayn'da etkisiz hale getirilen PYD'li terörist Güneş'in CHP'li Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı
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Resulayn'da etkisiz hale getirilen PYD'li terörist Güneş'in CHP'li Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde devriye görevi icra eden Mehmetçik'e pusu kuran PYD'li terörist Özge Aydın kod adlı Ceren Güneş, amacına ulaşamadan etkisiz hale getirildi. O teröristin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı.



"Turuncu kategoride" aranıyordu

  • YPG/PKK saflarında askeri eğitim alan "Ceren Güneş" kod adlı Özge Aydın, 3 Kasım'da Suriye'nin Serekaniye Tall Tamir bölgesinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin bağlantıları, YPG/PKK'nın illegal sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha ortaya çıkardı.

Resulayn'da etkisiz hale getirilen PYD'li terörist Güneş'in CHP'li Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı
GÜNDEM
Resulayn'da etkisiz hale getirilen PYD'li terörist Güneş'in CHP'li Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı

Kanunsuz gösterileri katıldı

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan terörist Aydın, 2011 yılında Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genç-Sen içerisinde faaliyet yürütmeye başladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu dönemde Özgür Sağlık Öğrencileri (ÖSÖ) adlı yapılanma içinde faaliyette bulunan Aydın, terör örgütlerince organize edilen yürüyüş, basın açıklaması, protesto, kanunsuz gösteri, pankart açma gibi eylemlerde yer aldı.

Şimdi tanıdın mı Veli Ağbaba!
GÜNDEM
Şimdi tanıdın mı Veli Ağbaba!

Görev yerine gitmedi

Terörist Özge Aydın'ın, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı döneminde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduğu, atamasının Ağrı'ya yapıldığı ancak görev yerine gitmediği de öğrenildi.

Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulan PYD'li teröristin yeni görüntüleri
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Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulan PYD'li teröristin yeni görüntüleri
Ceren Güneş kod adlı PYD'li terörist Özge Aydın, kurduğu bombalı tuzak önceden fark edilerek Resulany'da etkisiz hale getirildi. Terörist Güneş'in, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ve terör operasyonları kapsamında gözaltına alınan örgüt mensupları lehine propaganda yapmasına izin verildiği tespit edildi. PYD'li terörist Özge Aydın kod adlı Ceren Güneş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.


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