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POLİTİKA

Teröristbaşı Öcalan'ın mektubu: HDP ve PKK'da 'liderlik' kavgası

Teröristbaşı Öcalan'ın İmralı'dan yazdığı ve HDP seçmenine çağrı yaptığı mektubu 18 Haziran'da kaleme aldığı ancak HDP yönetiminin bunu kamuoyundan gizlediği ortaya çıktı. Mektubun en önemli yansımalarından biri de hiç şüphesiz HDP ve PKK arasında yeni bir 'liderlik' kavgası başlatması. Önümüzdeki dönemde 'eskilerin' desteklediği Elebaşı Öcalan ile 'gençlerin' destek verdiği Demirtaş arasındaki fikri ayrılığın daha da derinleşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elebaşı Öcalan, Demirtaş ve Pervin Buldan.
Elebaşı Öcalan, Demirtaş ve Pervin Buldan.

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan'ın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adasında yaptığı görüşmenin ardından kamuoyuna duyurduğu 'mektup' yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Özcan'ın paylaştığı mektubun elebaşı tarafından 18 Haziran'da kaleme alındığı ancak avukatları tarafından HDP yönetimine teslim edilen mektubun 'sümen altı' yapıldığı ortaya çıktı. Teröristbaşı Öcalan, önce avukatlarına sonra da kamuoyuna duyurulmadığı için Özcan'a verdiği mektupta HDP tabanına yönelik "23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın" çağrısında bulunuyor.

HDP neden sakladı?

Terör örgütü liderinin 18 Haziran'da kaleme aldığı mektubun parti yönetimi tarafından neden kamuoyuyla paylaşılmadığı sorusu sosyal medyada çok fazla tartışıldı. Öyle ki Elebaşı Öcalan'ın mektubu yazdığı gün, HDP'nin tutuklu Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından CHP'ye destek çağrısında bulundu.

Mektubu öğrenince Demirtaş'a açıklama yaptırıldı
Demirtaş, paylaşımlarını "Bugün için, Sn İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP’yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki, “zorla güzellik" de olmaz. Hepinize özlemle, yürek dolusu selamlar..." mesajıyla tamamladı.

PKK ve HDP'de 'liderlik' kavgası başladı

Türkiye'nin en önemli seçimlerinden birinin arifesinde yaşanan bu gelişmeler, Teröristbaşı Öcalan ile başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP yönetimi arasındaki krizin daha da derinleştiğini ve yeni bir 'liderlik' kavgasının başladığını gösteriyor.

Eskiler ve gençler bölünmesi
Bu süreçte HDP-PKK çizgisindeki Kürtler de 'eskiler' ve 'gençler' olarak iki farklı görüşe ayrılmış durumda.
Tabanda asli unsurları olarak bilinen 'eskiler' elebaşı Öcalan'ı desteklerken, HDP'nin gençlerden oluşan tarafının ise Demirtaş çizgisinde devam etmek istediği üzerinde duruluyor. Öcalan ve Demirtaş'ın önümüzdeki süreçte tabanı nasıl kontrol edecekleri, İmralı-Kandil ve HDP arasındaki ilişkinin nereye evrileceği, bu dönemin Suriye ve Kuzey Irak'ı nasıl etkileyeceği de merak ediliyor.

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