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POLİTİKA

Teröristlere ATAK darbesi: İki PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

Haber Merkezi AA
Teröristlere ATAK darbesi: İki PKKlı etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Güçlü, Kararlı, Muktedir!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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