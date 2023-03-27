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Gündem

Teröristlere madalya veren Fransa'ya TBMM Başkanı Şentop'tan sert tepki

Fransa Senatosu'nda terör örgütü üyelerinin ağırlanıp onur madalyası vermesine tepkiler sürüyor. Skandal nedeniyle Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrılırken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Fransa'ya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şentop, Fransa Senatosu'ndaki skandala ilişkin kınama mesajı yayımladı.

19:03 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın teröristlere madalya vermesini kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın teröristlere madalya vermesini kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Senatosu'nda terör örgütü üyelerinin ağırlanıp onur madalyası verilmesi üzerine Twitter hesabından bir kınama mesajı yayımladı.

Başkan Şentop mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit eden bölücü terör örgütü mensuplarının, Fransa Senatosu’nda ağırlanmaları çok vahim olmakla beraber şaşırtıcı değildir. Fransa’nın, daha önce başta DAEŞ olmak üzere, işine geldiği zaman terör örgütleriyle açık veya üstü örtülü bir şekilde ilişki kurmasına şahit olmuştuk. Meclis Başkanı olarak ifade etmeliyim ki; bir ülkenin parlamentosunun, terör örgütü mensuplarına ev sahipliği yapması, o kurumun itibarını zayıflatır. PKK’nın Suriye uzantıları ile açıkça saf tuttuklarını tüm dünyaya bir parlamenteri eliyle gösteren Fransa'dan, hukuka, insanlığa ve modern güvenilir bir devlet olmanın gereklerine uygun hareket etmesini bekliyoruz.”




#Mustafa Şentop
#Fransa Senatosu
#teröristlere madalya
1 saat önce
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