Teröristlere yardım eden 10 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılana açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi." denildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılana açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi." denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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