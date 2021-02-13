Gündem Teröristlere yardım eden 10 kişiye gözaltı kararı
ANKARA

Teröristlere yardım eden 10 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılana açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi." denildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılana açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi." denildi.

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