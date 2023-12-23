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Teröristlerin inleri vuruluyor: 29 terör hedefi imha edildi

Mehmetçik, şehitlerin kanını yerde bırakmıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenledi. Teröristlere ait 29 hedef imha edildi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
23:10 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 23:31 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Irak ve Suriye'de hava harekatı, 29 hedef imha edildi.
Irak ve Suriye'de hava harekatı, 29 hedef imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda,
Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Aralık 2023 saat 22.00’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."



#Terörist
#MSB
#Terör
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