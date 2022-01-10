Gündem Teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkan HDPli Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı
POLİTİKA

Teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terör kampında öldürülen teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Tepki toplayan görüntülerin ardından yetkililer harekete geçti. HDP'li güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

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Haber Merkezi Diğer
Teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkan HDPli Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı
HDP Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 29 Nisan 2017'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede çeşitli fotoğraflara ulaşıldı.

  • Fotoğraflarda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş çeşitli kareleri yer aldığı ortaya çıktı.

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li vekil Semra Güzel'in terör kampındaki fotoğrafına ilişkin açıklama: Dokunulmazlığı kaldırılmalı
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li vekil Semra Güzel'in terör kampındaki fotoğrafına ilişkin açıklama: Dokunulmazlığı kaldırılmalı

"Dokunulmazlığı kaldırıldı"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye bakacağız. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Öldürülen PKK'lı terörist HDP vekili Semra Güzel'in sevgilisi çıktı
GÜNDEM
Öldürülen PKK'lı terörist HDP vekili Semra Güzel'in sevgilisi çıktı

Yetkililer harekete geçti

  • Yaşananlarla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

HDP'li güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
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HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

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