Terörsüz Türkiye sürecinde tıkanma yok

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis'te akşam saatlerinde 23 Nisan Özel Resepsiyonu da düzenlendi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Geçtiğimiz yıl programlara katılmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu yıl resepsiyona katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de resepsiyona katılan isimler arasındaydı. Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile ayaküstü sohbet ederken, CHP lideri Özel ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bir süre Meclis Şeref Salonunda sohbet ederken, DEM Heyeti ile de tokalaştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ana muhalefetin talep etmesi halinde görüşmeye açık oluklarını vurgulayarak, "Tabi görüşeceğiz ya. Niye görüşmeyelim?" dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tıkanıklık var mı sorusuna "Süreç aynı hızla devam ediyor" yanıtı verdi. Resepsiyonda Erdoğan ile Bakırhan arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırhan’ın bulunduğu masayı işaret ederek “Masayı devirecek misiniz” diye sordu. Bakırhan ise “Masa sağlam" yanıtını verdi. Erdoğan, katılımcılar arasında bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile sohbet etti. Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci olumlu bir şekilde devam ediyor. Süreçte tıkanma yok. Aynı hızla devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi. Yasal düzenlemeler ile ilgili soruya, "Durduk mu? Durmak yok. Aynen devam" ifadelerini kullandı.