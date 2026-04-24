Terörsüz Türkiye sürecinde tıkanma yok

Uğur Duyan
04:0024/04/2026, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bir süre Meclis Şeref Salonunda sohbet ederken, DEM Heyeti ile de tokalaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin devam ettiğini söyledi. TBMM’deki resepsiyonda soruları cevaplayan Erdoğan, "Süreç olumlu bir şekilde aynı hızla devam ediyor. Tıkanma, herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis'te akşam saatlerinde 23 Nisan Özel Resepsiyonu da düzenlendi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Geçtiğimiz yıl programlara katılmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu yıl resepsiyona katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de resepsiyona katılan isimler arasındaydı. Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile ayaküstü sohbet ederken, CHP lideri Özel ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bir süre Meclis Şeref Salonunda sohbet ederken, DEM Heyeti ile de tokalaştı.

DEM PARTİ İLE 'MASA' DİYALOĞU

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ana muhalefetin talep etmesi halinde görüşmeye açık oluklarını vurgulayarak, "Tabi görüşeceğiz ya. Niye görüşmeyelim?" dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tıkanıklık var mı sorusuna "Süreç aynı hızla devam ediyor" yanıtı verdi. Resepsiyonda Erdoğan ile Bakırhan arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırhan’ın bulunduğu masayı işaret ederek “Masayı devirecek misiniz” diye sordu. Bakırhan ise “Masa sağlam" yanıtını verdi. Erdoğan, katılımcılar arasında bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile sohbet etti. Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci olumlu bir şekilde devam ediyor. Süreçte tıkanma yok. Aynı hızla devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi. Yasal düzenlemeler ile ilgili soruya, "Durduk mu? Durmak yok. Aynen devam" ifadelerini kullandı.


