Terörün belini kıracak hamle: Türkiye-Irak yüksek düzeyli güvenlik mekanizması toplantısı yapıldı

Türkiye, terör örgütü PKK'nın kökünü kurutmak için adımlar atmaya devam ediyor.





Terör örgütü PKK’ya Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaz aylarında etkili bir darbe indirerek askeri açıdan çemberi kapatmayı hedefleyen Türkiye, Irak ile temas trafiğini sıklaştırdı.





Bu kapsamda da Irak ile dördüncü kez, Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı yapıldı.





Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı, Ankara'da gerçekleşti.





Irak ile işbirliğinin sürdürülmesi hedefleniyor





Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlıklarında bugün Ankara'da düzenlenen toplantı öncesi iki bakan baş başa görüştü.





Fuad Hüseyin - Hakan Fidan





Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerinde imzalanan toplam 27 anlaşmanın yürürlük ve uygulama durumları ile ODK'lerin yaşama geçirilmesine dair süreç gözden geçirildi, bu kapsamda atılabilecek ilave adımlar ele alındı.





Irak ile işbirliği süreci





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs 2019'da Türkiye'yi ziyaret eden dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi kabullerinde, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin ahdi temelinin güçlendirilmesi hususunda anlayış birliği oluşmuştu.





Bu kapsamdaki müzakerelerin, her iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanları tarafından yürütülmesi öngörülmüş ve bu formattaki ilk toplantı 2019 yılında yapılmıştı.





Ardından, Irak'taki iç karışıklıklar ve koronavirüs salgını gibi gelişmeler nedeniyle bir süre atıl kalan söz konusu mekanizma, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ağustos 2023'te Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından tekrar canlandırılmıştı.





Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması olarak tanımlanan işbirliği platformunun ikinci toplantısı, 19 Aralık 2023'te iki ülke Dışişleri Bakanlarının başkanlığında Ankara'da düzenlenmişti.





Irak makamlarıyla varılan anlayış birliği sonucunda, söz konusu toplantının hitamında yayınlanan ortak bildiride, Irak'ın terör örgütü PKK'yı yazılı bir metinde ilk defa "ortak tehdit" olarak tanımlaması sağlanmıştı.





Üçüncü toplantı ise İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun da katılımıyla 14 Mart'ta Bağdat'ta yapılmıştı. Toplantıda, terör örgütü PKK'ya ilişkin "ortak tehdit" tanımlaması daha da ileri taşınmış; Irak makamları, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin PKK'yı Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan eden bir karar aldığını paylaşmıştı.





Türkiye'nin, bu karardan duyduğu memnuniyet, toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildiriye yansıtılarak kamuoyuyla paylaşılmıştı.





Terör örgütü PKK'nın Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan edilmesi, Irak'la, terörle mücadele ve güvenlik işbirliği bağlamında kritik bir adım teşkil etmişti. Kararın sahadaki uygulaması yakından takip ediliyor.











