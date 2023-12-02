Terörün finans ağına büyük darbe: Dokuz ilde düzenlenen operasyonlarda 88 kişi yakalandı

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Bitlis Valiliğimiz ve Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından Bitlis merkezli, Van, Siirt, İstanbul, Mersin, Muğla, Adana, Mardin ve Düzce'de olmak üzere toplam 113 adrese yönelik yapılan Kahramanlar operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı."