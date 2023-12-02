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Terörün finans ağına büyük darbe: Dokuz ilde düzenlenen operasyonlarda 88 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden dokuz ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik Bitlis merkezli 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında, 88 bölücü terör örgütü (BTÖ) şüphelisinin yakalandığını bildirdi. Aramalarda, 5 AK-47 tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel yayın ele geçirildi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
08:43 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 09:26 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Terörismin finansmanlarına büyük darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Kahramanlar operasyonları kapsamında, 88 bölücü terör örgütü (BTÖ) şüphelisinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "BTÖ'ye üye olma, yardım-yataklık etme ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik operasyonlar başlatıldı.

Bitlis merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık ettikleri, terörizme finansman sağladıkları tespit edilen 88 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 5 AK-47 tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel yayın ele geçirildi.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Bitlis Valiliğimiz ve Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından Bitlis merkezli, Van, Siirt, İstanbul, Mersin, Muğla, Adana, Mardin ve Düzce'de olmak üzere toplam 113 adrese yönelik yapılan Kahramanlar operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı."

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.





#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#Kahramanlar
#operasyon
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