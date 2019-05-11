Teşkilat da mitili atacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran İstanbul seçimleri için MHP’nin yol haritasını belirledi. Bahçeli, bugün kurmayları, MYK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarıyla birlikte İstanbul’a gidecek.

Önceki gün İstanbul’da 250 binin üzerinde nüfusa sahip Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan ve Mardin’den oluşan 15 şehrin il başkanıyla bir araya gelen Bahçeli, sahaya inme talimatı verdi.

SAHURA KADAR MARATON

Hemşehri gruplarının içindeki etkili isimlerle özel görüşmeler yapılacak, dernek üyeleriyle de bir araya gelecek olan il başkanları, seçimin neden yenilendiğini ve Cumhur İttifakı’nı anlatarak, Yıldırım’a oy isteyecek. Vatandaşla da iftar ya da sahur programlarında bir araya gelecek olan il başkanları kapı kapı dolaşacak. Bu süreç 23 Haziran’a kadar devam edecek.

İl başkanları ile bir araya geldiği toplantıda canla başla çalışılması gerektiğini belirten Bahçeli’nin, “Teşkilatların tamamı yönünü ve yüzünü İstanbul’a çevirecek. Adayımız Binali Yıldırım. İftar programları olacak. Sahur programları olacak. Ziyaretler olacak. Adam adama markajlar yapacaksınız” dediği aktarıldı. Toplantıda il başkanlarının Bahçeli’ye ise “Binali Yıldırım mazbatayı alana kadar dönmeyeceğiz” dediği öğrenildi.

İSTANBUL-ANKARA ARASI MEKİK DOKUYACAKLAR

Anadolu’yu İstanbul’a taşıyacak olan MHP lideri Bahçeli, adeta İstanbul ve Ankara arasında mekik dokuyacak. Bahçeli’nin, İstanbul’da 30 binin üzerinde hemşehrisi bulunan Düzce, Osmaniye, Kilis, Kırıkkale, Aksaray, Manisa, Kocaeli, Kırşehir, Mersin ve Antalya il başkanlarını da önümüzdeki günlerde peyderpey Ankara'ya çağıracağı bildirildi.

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