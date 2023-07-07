Teşkilatlara operasyon: Altı il yönetimi görevden alındı

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe delegelerinin seçimlerinin başlamasıyla, 10 Aralık Hareketi’nin etkili olduğu Doğu Anadolu teşkilatlarına operasyon yaptı. Önceki gün toplanan CHP MYK’sında, Doğu Anadolu’daki birçok ilçe başkanının görevden alındığı iddia edildi. Hatay’da da 5 ilçe örgütü görevden alındı. Görevden alınmalar, kongre sürecine müdahale etme çabası olarak yorumlandı.





SALICI’YA YAKIN İSİMLER

CHP’de, Kayseri, Ağrı, Muş, Mardin, Van ve Hakkari il başkanları ve yönetimleri görevden alındı. CHP Doğu Masası’nın etkili olduğu illerde görevden alınmaların olduğu görüldü. Altı ilin il başkanları eski genel başkan yardımcısı ve seçim sürecinde Doğu Masası’nın başında bulunan Oğuz Kaan Salıcı’ya yakınlığı ile tanınıyordu. Salıcı, 10 Aralık Hareketi’nin CHP içindeki lideri olarak biliniyordu.





KAYSERİ’YE İKİNCİ ATAMA

Öte yandan Kayseri’ye Tuncelili bir il başkanı atandı. CHP Kayseri’de; Cumhurbaşkanlığı seçiminde alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa eden Ali Demir’in yerine atanan Zeki Özkan görevinden alındı. Özkan’ın yerine Tuncelili Feyzullah Kesin atandı. Önümüzdeki günlerde, görevden alınan il başkanları yerine, benzer nitelikte atamaların gerçekleştirilmesi bekleniyor. Topun ağzında olan isimlerden biri de Uşak İl Başkanı Koray Akgün. Akgün’ün CHP Genel Merkezi le soğukluk yaşadığı iddia edildi.





KAFTANCIOĞLU’NA TEPKİ

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile sorun yaşayan Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün ve yönetimi de MYK kararıyla görevden alındı. Görevden alınmasının ardından Düzgün, Kaftancıoğlu’na sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Düzgün, paylaşımında, “Canan Kaftancıoğlu sen yalancısın görevden alamadığın halde CHP Genel Merkezimize ‘aldım’ diyerek yalan söyledin” ifadelerine yer verdi.





FATURAYI ÖRGÜTE KESTİ

Hatay’da 5 ilçe başkanı birden görevden alındı. CHP MYK’sı, Hatay’da, Samandağ, Defne, Arsuz, Erzin ve Belen ilçe yönetimlerini seçimlerde yeterince performans gösteremediği gerekçesiyle görevden aldı. 14 Mayıs’ta ilk tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hatay’da önde çıkan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’taki ikinci turu kaybetmişti. Görevden almaların yerel seçimlere yönelik ön hazırlık çalışmasını olarak görülse de ‘Kılıçdaroğlu, yenilgiye neden olduğunu düşündüğü isimlere fatura kesmeye devam ediyor’ şeklinde okundu.



