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Gündem Teslim olan terör örgütü üyelerinden ailelere çocuklarınıza sahip çıkın çağrısı
ANKARA

Teslim olan terör örgütü üyelerinden ailelere 'çocuklarınıza sahip çıkın' çağrısı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimlerinin yürüttüğü ikna çalışmalarının ardından teslim olan terör örgütü üyeleri ifadelerinde, örgüte katılımın engellenmesi ve çocukların kurtarılması için ailelerin desteğinin önemini vurguladı. Teslim olan kadın teröristin ifadesinde, "Benim psikolojim bozuktu, iyi değildim, o şekilde örgüte katıldım, kandırılmıştım... Aileler çocuklarıyla ilgilensinler, psikolojilerinin iyi olup olmadığını kontrol etsinler. Arkadaş gibi olsunlar yoksa bu çocuklar kendilerini dağda buluyor" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimlerinin sürdürdüğü ikna çalışmalarıyla İstanbul ve Şırnak'ta teslim olan iki kadın terörist, ifadelerinde ailelere çocuklarına sahip çıkmaları çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimlerinin sürdürdüğü ikna çalışmalarıyla İstanbul ve Şırnak'ta teslim olan iki kadın terörist, ifadelerinde ailelere çocuklarına sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Bu yılın başında örgüte katılan ve jandarmanın ikna çalışmaları sonrası İstanbul'da teslim olan kadın terörist ifadesinde, örgüte katılmadan önce psikolojik sorunlar yaşadığını ve ailesiyle diyaloğunun iyi olmaması nedeniyle de dışarı yöneldiğini anlattı.

Aynı dönemde tanıştığı örgüt mensuplarınca kandırılarak PKK'ya katılımının sağlandığını aktaran kadın terörist, uğradığı baskı, zulüm ve tacizler nedeniyle birkaç kez kaçmak istediğini ancak başarılı olamadığını belirtti.

"Beni bir şekilde kandırıp oraya götürdüler. Ben orada örgütün gerçek yüzünü gördüm." diyen kadın terörist, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

  • "Anlatıldığı gibi değil orası, mesela çok baskı var, özgürlük yok. Aşırı derecede kısıtlama var. Mesela birçok defa kaçmaya çalıştım, çünkü beni orada örgüt mensuplarından biri taciz etmişti. Hayatımın şokunu yaşamıştım. Daha sonrasından birçok kez kaçmak istedim ama başarısız oldum."

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Ailesi güvenlik güçleriyle irtibata geçerek yardım istedi

Bir süre sonra ailesinin güvenlik birimleriyle irtibata geçerek yardım istediğini ve ardından kendisine ulaşıldığını aktaran kadın terörist, ilk başlarda teslim olmaya çekindiğini ancak sonrasında bunu başardığını ifade etti.

Teslim olduktan sonra güvenlik birimlerinin kendisine çok iyi davrandığına dikkati çeken kadın terörist, şu beyanda bulundu:

  • "Örgüttekiler mesela şey diyordu, 'İşte sizi yakalarlarsa polisler, işkence yaparlar.' Halbuki onlar yapıyordu kötü muameleyi. Buradan ailelere seslenmek istiyorum; mesela benim psikolojim bozuktu, iyi değildim, o şekilde örgüte katıldım, kandırılmıştım... Aileler çocuklarıyla ilgilensinler, psikolojilerinin iyi olup olmadığını kontrol etsinler. Arkadaş gibi olsunlar yoksa bu çocuklar kendilerini dağda buluyor."

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"Aile baskısından bunalıma girip örgüte katıldım"

Terör örgütüne 2017'de katılan ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ta teslim olan başka bir kadın terörist ise ailesinden gördüğü baskı nedeniyle PKK'ya katıldığını belirterek, "Her ailede olan bir şey ama ben boşluğa düştüm açıkçası..." ifadelerini kullandı.

O dönemde birkaç kez HDP binasına gidip geldiğini ve orada bulunan bir kişinin kendisini örgüte katılması için özel olarak ikna ettiğini aktaran kadın terörist, örgüt içi infazların yanı sıra üst düzey örgüt yöneticilerinin kadınlara taciz ve tecavüzlerde bulunduğunun, ayrıca erkeklerin dahi dahi bu tip saldırılara maruz kaldığının bilgisini verdi.

Terör örgütü üyesi, PKK kamplarında yaşadığı bir olayı şu sözlerle aktardı:

  • "Bana yapılan bir saldırı oldu, ben de yaşadım, zor bir şey... Mesela erkek çocuklara tecavüz edildi. Benim de yer aldığım taburun komutanı bir çocuğa tecavüz etmişti, aslında birkaç kişiye tecavüz etmişti. Ama birisi kaçtı, sonra yakalandı. Anlattı işte 'ben bu yüzden gitmişim, sürekli bu şeyi yaşıyorum' diye. Çocuğun kendi ağzından duydum..."

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"Örgüt, aileleri devletle irtibat kuranlara baskı yapıyor"

Örgütün, aileleri güvenlik güçleriyle irtibata geçen mensuplarına baskı uygulayarak yayın organlarında PKK saflarında kendi istekleriyle bulunduklarını anlatan zorlama röportajlar yaptırdığını vurgulayan kadın terörist, "Yönetim çağırıyor, konuşuyor. 'Sizin aileleriniz böyle bir şey yapıyor.' Siz de çıkacaksınız, 'Kendi isteğimizle geldik' diye röportaj vereceksiniz' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Örgüte katılmayı düşünen gençleri ve ailelerini uyaran kadın terörist, ifadesinde şunları kaydetti:

  • "Ben de o hatayı yaptım. Aile baskısı oldu, aile içerisinde sıkıntılar oldu ya da diyelim birisini sevdim olmadı. Bu tür şeyler mesela bunalıma girdim, psikolojik sıkıntı yaşadım ve örgütü tercih ettim. Gerçekten insan ilk adımı attığı gibi pişman oluyor. 'Ben bunu niye yaptım' diyor, çünkü zorluklar çok. Mesela birini seviyorlarsa ailelerine baskı kursunlar, evlenmeye çalışsınlar ama o yolu asla tercih etmesinler. Ailelere, özellikle de bizim Kürt ailelerine şunu söylemek istiyorum; tatlı bir dille yani kendi imkanlarına göre çocuklarına eşit davransınlar. Kız ve erkek eşitliği aileler içerisinde olsun. Çocukların mesela oraya gittiğinde gerçekten hayatı gidiyor, ev gidiyor, kafa gidiyor, göz gidiyor, yarım insan oluyorsun, yani ölüyorsun. Pişman olduktan sonra aile de pişman oluyor, giden kişi de pişman oluyor fakat bu çırpınışlar işe yaramıyor."

Güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü üyesi kadın, PKK'dan kaçmayı düşünenlere ise şu sözlerle seslendi:

  • "Büyük ihtimalle benim yaşadığım gibi onların da korkuları vardır. 'Türkiye'ye gidince ne olur ne biter.' Gerçekten hiç bir şey olmuyor, serbest gelebilirler yani. Ailenle görüşebiliyorsun, insan gibi en azından ailenin yanında oturup rahat bir yemek yiyebiliyorsun, rahat bir bardak çay içebiliyorsun. Bence gelsinler yani."
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